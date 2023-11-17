Дело о хулиганстве возбудили после стрельбы у метро "Рязанский проспект"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство") завели на пенсионера, который утром 17 ноября выстрелил из ружья в потолок перед входом в вестибюль станции метро "Рязанский проспект". Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что, предварительно, между мужчинами возникла ссора по почве личных неприязненных отношений. После этого фигурант дела взял из дома ружье, вернулся, продолжив конфликт, и выстрелил в потолок, сообщили в Дептрансе Москвы.

По данным ведомства, пострадавших нет. Злоумышленника оперативно задержали пассажир, полицейские и служба безопасности метро. На оружие у пенсионера было соответствующее разрешение, добавили в столичном департаменте транспорта.

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