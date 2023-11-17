Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО РФ сбили две воздушные цели в акватории над Северным молом в Севастополе. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

Как уточнили в местной Спасательной службе, повреждений инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Развожаев добавил, что контроль обстановки продолжается, он призвал граждан доверять только официальной информации.

В телеграм-канале МО РФ отмечается, что 17 ноября около 10:40 по московскому времени была пресечена попытка Украины атаковать объекты на территории РФ. Киев использовал две противокорабельные ракеты "Нептун".

Уточняется, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинские ракеты над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Ранее воздушную цель ликвидировали над акваторией Севастополя 9 ноября. 8 ноября на территории Севастополя объявляли воздушную тревогу. Развожаев объяснил дым в районе Севастопольской бухты. По его словам, это военные использовали табельные средства маскировки.

Утром во вторник, 7 ноября, в Севастополе сработала система ПВО. Как уточнял Развожаев, российские силы уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.

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