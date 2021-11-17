В Заксобрании Приморья рассказали о подозреваемом в растлении ребенка Самсонове

Фото: instagram.com/Артем Самсонов

В Законодательном собрании Приморского края считают надуманными обвинения депутата от КПРФ Артема Самсонова в растлении несовершеннолетнего. Об этом "Газете.ру" заявил секретарь комитета приморского краевого отделения партии, руководитель партийной фракции в Заксобрании Приморья Анатолий Долгачев.

"Не могу даже представить, чтобы он так себя вел, – я не верю. На самом деле у депутатов есть такие "фанаты", которые, если зацепятся, то уже не отпустят. Придумывают разные обвинения и начинают это выдавать за действительность", – рассказал Долгачев.

Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что фракция изучит ситуацию с участием Самсонова. По его словам, вопрос об исключении его из фракции в повестке не стоит.

В отношении Самсонова было возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". В СК уточнили, что речь идет об 11-летнем ребенке.