В Приамурье женщина напала на фельдшера скорой помощи

06:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщина напала на фельдшера скорой помощи в Амурской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
По информации полицейских, бригада скорой помощи выехала на вызов в поселок Новобурейский.
"Во время работы бригады между гражданкой, находившейся по данному адресу, и фельдшером скорой медицинской помощи произошел конфликт", – рассказали в пресс-службе.
Во время конфликта женщина оскорбила медика, после чего сорвала с него маску и поцарапала.
Как отметили в полиции, 35-летняя женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за побои.
"Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Бурейский собраны соответствующие материалы, которые будут направлены в мировой суд для решения вопроса о привлечении правонарушительницы к уголовной ответственности", – заявили в МВД.
Уточняется, что женщине грозит штраф, обязательные работы или до трех месяцев ареста.
Ранее правоохранители организовали проверку по факту избиения подростками сверстника в Южно-Сахалинске.
Местные СМИ писали, что школьники устроили избиение мальчика, поскольку тот живет "не по понятиям". По их данным, ребенок был госпитализирован.
Позднее инцидент привлек внимание уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области Любови Устиновской.
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