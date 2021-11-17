В Приамурье женщина напала на фельдшера скорой помощи

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Женщина напала на фельдшера скорой помощи в Амурской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По информации полицейских, бригада скорой помощи выехала на вызов в поселок Новобурейский.

"Во время работы бригады между гражданкой, находившейся по данному адресу, и фельдшером скорой медицинской помощи произошел конфликт", – рассказали в пресс-службе.

Во время конфликта женщина оскорбила медика, после чего сорвала с него маску и поцарапала.

Как отметили в полиции, 35-летняя женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за побои.

"Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Бурейский собраны соответствующие материалы, которые будут направлены в мировой суд для решения вопроса о привлечении правонарушительницы к уголовной ответственности", – заявили в МВД.

Уточняется, что женщине грозит штраф, обязательные работы или до трех месяцев ареста.

Ранее правоохранители организовали проверку по факту избиения подростками сверстника в Южно-Сахалинске.

Местные СМИ писали, что школьники устроили избиение мальчика, поскольку тот живет "не по понятиям". По их данным, ребенок был госпитализирован.

Позднее инцидент привлек внимание уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области Любови Устиновской.