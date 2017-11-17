В Марий Эл объявили день траура после ДТП с 15 жертвами

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17 ноября в республике Марий Эл объявили траур по погибшим в крупном ДТП.

Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев. Он также отметил, что родственникам погибших будет оказана материальная поддержка, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее сообщалось, что 16 ноября в Марий Эл произошло крупное ДТП. На автодороге Йошкар-Ола – Козьмодемьянск столкнулись микроавтобус и лесовоз. Авария унесла жизни 15 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.