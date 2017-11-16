Полиция установила обстоятельства ДТП в Марий Эл

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Полиция выяснила, при каких обстоятельствах произошло крупное ДТП в Марий Эл с участием "КамАЗ" и микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Как рассказали в МВД республики, микроавтобус врезался в прицеп лесовоза, затем его отбросило в кювет. В ведомстве уточнили, что от удара микроавтобус не перевернулся, передает ТАСС.

Ранее глава республики Александр Евстифеев рассказал, что водитель микроавтобуса пошел на обгон, несмотря на сильный снегопад. Машина, которую обгонял микроавтобус успела затормозить и частично зафиксировать момент на камеру.

В результате аварии погибли 14 человек, среди них – водитель микроавтобуса. Спасатели деблокировали всех пострадавших с помощью гидравлического инструмента. Как минимум шестеро госпитализированы с различными травмами. Известно, что среди пассажиров были дети. Все аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены.

На место происшествия выехали следователи, они проведут проверки и примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК РФ.

Авария произошла 16 ноября примерно в 17:30 на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола –

Козьмодемьянск". По некоторым данным, в микроавтобусе находился 21 человек.

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