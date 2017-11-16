Число погибших в ДТП в Марий Эл возросло до 15 человек

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Жертвами аварии в Марий Эл стали 15 человек. Информацию уточнили в МВД республики.

Ранее сообщалось о 14 погибших, однако в ведомстве отметили, что еще одна женщина скончалась по дороге в больницу. Кроме того, среди жертв есть один несовершеннолетний, передает "Интерфакс".

Среди пострадавших в ДТП есть также трое детей, их госпитализировали. Вертолет Ми-8 МЧС находится в состоянии готовности к эвакуации раненых.

Ранее полицейским удалось установить обстоятельства аварии с участием "КамАЗ" и микроавтобусом Mercedes Sprinter. Последний врезался в прицеп лесовоза, затем машину отбросило в кювет.

Авария произошла 16 ноября на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По некоторым данным, в микроавтобусе находился 21 человек.

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