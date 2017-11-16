СК РФ возбудил уголовное дело после аварии в Марий Эл

Фото: ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после аварии в Марий Эл, жертвами которой стали 15 человек.

Кроме того, Минтранс РФ поручил Ространснадзору проверить перевозчика, которому принадлежал попавший в ДТП микроавтобус, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось,что среди погибших есть несовершеннолетний. Еще трое детей оказались в числе пострадавших, их госпитализировали.

Инцидент произошел 16 ноября на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По предварительным данным, микроавтобусом Mercedes Sprinter врезался в прицеп лесовоза, затем машину отбросило в кювет.