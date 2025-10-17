В Санкт-Петербурге завели дело после обнаружения младенца у мусорных баков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге следователи завели уголовное дело по статье об оставлении в опасности после обнаружения младенца у мусорных контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.

"По предварительным данным, утром 17 октября поступило сообщение об обнаружении коляски с младенцем у мусорных баков на Московском проспекте", – сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на место оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Сейчас родители разыскиваются, сотрудниками прокуратуры устанавливаются причины оставления ребенка без присмотра. Далее будет дана оценка деятельности органов профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее в Ленинградской области арестовали женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка возле мусоропровода. По данным следствия, она родила в подъезде и положила младенца в коробку. Через некоторое время его обнаружили и оказали медицинскую помощь.

