В столице организовали поверку после гибели мальчика в ванной комнате

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В Москве организовали доследственную проверку после гибели ребенка, найденного в ванной комнате с признаками утопления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.

"17 октября в квартире жилого дома, расположенного по Мичуринскому проспекту, в ванной комнате обнаружен пятилетний мальчик с признаками утопления. Родители вызвали скорую помощь, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенок скончался", – говорится в сообщении.

По словам Ивановой, для установления всех обстоятельств и причин произошедшего сейчас организован комплекс проверочных мероприятий. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, а также опрашиваются родители. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Ранее сообщалось, что в Братске от удара ножом в ходе конфликта с 16-летней девушкой скончался 14-летний подросток. Очевидцы происходящего вызвали медиков, однако спасти мальчика им не удалось.

Девочка попыталась скрыться с места преступления, но ее быстро нашли и задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что она состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних и уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.