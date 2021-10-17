В столице организовали поверку после гибели мальчика в ванной комнате

20:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве организовали доследственную проверку после гибели ребенка, найденного в ванной комнате с признаками утопления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.
"17 октября в квартире жилого дома, расположенного по Мичуринскому проспекту, в ванной комнате обнаружен пятилетний мальчик с признаками утопления. Родители вызвали скорую помощь, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенок скончался", – говорится в сообщении.
По словам Ивановой, для установления всех обстоятельств и причин произошедшего сейчас организован комплекс проверочных мероприятий. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, а также опрашиваются родители. Процессуальное решение примут по результатам проверки.
Ранее сообщалось, что в Братске от удара ножом в ходе конфликта с 16-летней девушкой скончался 14-летний подросток. Очевидцы происходящего вызвали медиков, однако спасти мальчика им не удалось.
Девочка попыталась скрыться с места преступления, но ее быстро нашли и задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что она состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних и уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
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