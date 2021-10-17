Прокуратура начала проверку в связи со смертью пятилетнего мальчика на западе Москвы

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Прокуратура организовала проверку по факту смерти пятилетнего мальчика на западе Москвы, Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"По предварительной информации, 17 октября в квартире жилого дома на Мичуринском проспекте в ванной комнате обнаружен пятилетний мальчик. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. В момент инцидента родители находились находились дома и, обнаружив ребенка, вызвали скорую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в семье воспитываются еще два малолетних ребенка. В рамках проверки прокуратура выяснит все обстоятельства и причины случившегося, а также даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заключили в прокуратуре.

Ранее останки ребенка в сумке с гирей нашли в реке Ижоре в Тосненском районе Ленинградской области. Прохожий нашел сумку у моста через Ижору в поселке имени Тельмана. По предварительным данным, ребенку было около 9–12 лет.