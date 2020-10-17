Ребенок пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы

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В Обручевском районе в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. В результате аварии пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что транспортные средства столкнулись в районе дома 7б на улице Островитянова.

"В результате происшествия трехлетний ребенок получил незначительные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

У пострадавшего обнаружили гематомы и ссадину верхней губы, его доставили в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

Ранее авария случилась на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе. В результате ДТП пострадали три человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь. О госпитализации участников ДТП не сообщалось.

Также стало известно, что водитель машины сбил пешехода в столичном районе Обручевский. Пострадавшего пешехода осматривали медики.

