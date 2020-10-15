Автомобиль врезался в дом на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль врезался в жилой многоэтажный дом на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД России по столице.

"По предварительным данным, женщине – водителю автомобиля Honda в ходе движения стало плохо, в связи с чем она не справилась с управлением и врезалась в жилой дом", – заявили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Домодедовской улице. По предварительным данным, водитель получила закрытую черепно-мозговую травму. О других пострадавших не сообщается.

Ранее на юге столицы произошло ДТП с участием четырех машин. Легковые автомобили столкнулись на дублере Варшавского шоссе возле дома 92Б. В результате аварии пострадал один человек.

