Один человек пострадал в результате ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
"Около 09:10 по московскому времени на дублере Варшавского шоссе возле дома 92Б произошло ДТП с участием четырех транспортных средств – легковых автомобилей", – говорится в сообщении.
В результате аварии пострадал один человек. В настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего.
Ранее в Москве погиб водитель машины такси, которая упала в реку Яузу. Последствия происшествия устраняли водолазы и кран.
Также накануне машина столкнулась с препятствием в Подмосковье. В результате случившегося погибли два человека. По данным источника в правоохранительных органах, машина столкнулась с деревом.
"Московский патруль": машина улетела в реку Яузу, не вписавшись в поворот