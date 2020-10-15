Один человек пострадал в результате ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Около 09:10 по московскому времени на дублере Варшавского шоссе возле дома 92Б произошло ДТП с участием четырех транспортных средств – легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадал один человек. В настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего.

Ранее в Москве погиб водитель машины такси, которая упала в реку Яузу. Последствия происшествия устраняли водолазы и кран.

Также накануне машина столкнулась с препятствием в Подмосковье. В результате случившегося погибли два человека. По данным источника в правоохранительных органах, машина столкнулась с деревом.

