Водитель сбил пешехода на юго-западе столицы

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

Водитель машины сбил пешехода в столичном районе Обручевский. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители Главного управления МВД России по городу.

"В районе дома 4 на улице Новаторов водитель автомобиля совершил наезд на пешехода", – уточнили в правоохранительных органах. Пострадавшего пешехода начали осматривать медики.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, выясняется причина.

Ранее автомобиль врезался в дом на юге Москвы. Инцидент произошел на Домодедовской улице.