Три человека пострадали в аварии на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария случилась на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе.

Как сообщает в Twitter пресс-служба столичного управления ГИБДД, ДТП произошло в 20:15 на 14-м километре автодороги.

"Водитель такси совершил наезд на стоящий автомобиль по причине мелкого ДТП с другим транспортным средством", – рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия 3-е участников аварии обратились за медицинской помощью. По предварительным данным травмы у них не тяжелые. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют ДТП. Из 5-ти полос едут 3. https://t.co/FRUdFIu93n — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 16, 2020

В результате аварии пострадали три человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь. О госпитализации участников ДТП не сообщается.

На месте находятся сотрудники ГИБДД.

Ранее авария произошла на Киевском шоссе в ТиНАО. В ДТП в районе 64 километра автодороги столкнулись грузовик и легковушка.