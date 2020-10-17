Один человек погиб в ДТП с грузовиком на Киевском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД.

Сообщается, что ДТП случилось в районе 64 километра автодороги. В аварии столкнулись грузовик и легковушка.

"По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек", – заявили в пресс-службе Агентству "Москва".

Там подчеркнули, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее водитель сбил пешехода на юго-западе столицы. Инцидент произошел на улице Новаторов в районе дома номер 4.