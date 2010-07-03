Автомобиль перевернулся после столкновения на Тверской улице

Две машины столкнулись на Тверской улице, одна из них перевернулась, передает ТАСС.

ДТП произошло около 14:00 рядом с Пушкинской площадью. В пресс-службе ГИБДД по Москве подтвердили факт аварии, пострадавших нет.

15 октября авария с тремя авто и маршруткой случилась на 57-м километре внутренней стороны МКАД, четыре человека пострадали. Все они – пассажиры маршрутки.

14 октября BMW перевернулся в результате ДТП на юге столицы – в Шипиловском проезде. Пожарные залили автомобиль водой во избежание возгорания.