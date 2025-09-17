В Москве задержаны раскрасившие вагоны метро граффитчики

Правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленников, которых подозревают в нанесении граффити на вагоны метро в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в период с октября прошлого года по август 2025-го группа лиц проникала на станции, в электродепо, а также на открытые участки метро, чтобы наносить аэрозольной краской надписи на вагонах.

В одной из таких ситуаций сотрудник метро заметил злоумышленников в электродепо "Новогиреево" и хотел пресечь их деятельность. Однако один из них распылил работнику в лицо содержимое газового баллончика и скрылся вместе с сообщниками.

В результате все подозреваемые были задержаны. Ущерб от их действий превысил 1 миллион рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о хулиганстве и вандализме, которые соединены в одно производство. Злоумышленникам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее суд Курска назначил штраф в размере 70 тысяч рублей блогеру Акиму Апачеву, который нарисовал нецензурное граффити в Судже Курской области.

Злоумышленника признали виновным по делу о мелком хулиганстве. Блогер не стал обжаловать приговор. Он заявил, что сожалеет о своем поступке.

