СК попросит суд арестовать водителя каршеринга, сбившего детей в Северном Тушине

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте 20-летнего водителя каршеринга, который наехал на двух детей в районе Северное Тушино. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного комитета России по Москве.

В ведомстве отметили, что злоумышленнику было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину.

О ходе расследования уголовного дела поручил представить доклад председатель СК России Александр Бастрыкин. Уточняется, что центральный аппарат ведомства взял под свой контроль ход исполнения поручения.

Вечером 16 сентября на Планерной улице 20-летний мужчина за рулем каршеринга наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые в этот момент переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.