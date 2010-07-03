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Москва 24

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07:14

Сотрудники МЧС вытащили двух пьяных мужчин из Москвы-реки

происшествия город безопасность

07:14

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Спасатели обнаружили и вытащили из воды двух мужчин в районе Новоспасского моста в Москве. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

"На поверхности акватории Москвы-реки в 30 метрах от берега были обнаружены и спасены двое мужчин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенные были переданы медикам. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на момент прибытия спасателей мужчины находились в воде в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина обратился к спасателям из-за застрявшего на пальце кольца. Инцидент произошел в городском округе Королев.

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происшествия город безопасность

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