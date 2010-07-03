Мужчина обратился к спасателям из-за застрявшего на пальце кольца в Королеве

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Спасатели оказали помощь мужчине, который не смог снять застрявшее на пальце кольцо. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспаса".

"Случай произошел в городском округе Королев. Старший смены сообщил, что молодой человек прибыл за помощью прямо в спасательное подразделение", – рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, кольцо удалось снять с помощью нити и жидкого мыла за 10 минут. При этом палец предварительно охладили для того, чтобы уменьшить отек.

"Он (пострадавший – прим.) вовремя обратился за помощью. Еще бы день – и кольцо пришлось бы снимать механическим способом, разрезать болгаркой. Ведь оно состояло из сплава, который невозможно распилить", – предположили в пресс-службе.

В "Мособлпожспасе" добавили, что инцидент закончился хорошо, так как и палец, и само кольцо остались в целости.

Ранее в ведомстве рассказали о спасенном на озере мужчине. Пострадавший перевернулся на своем катамаране из-за проблем с рулевым управлением.