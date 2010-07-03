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Москва 24

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16 сентября, 23:33

Перевернувшегося на катамаране мужчину спасли на озере у Солнечногорска

происшествия безопасность

16 сентября, 23:33

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Подмосковье спасатели помогли мужчине, который оказался в воде после неудачной прогулки на надувном катамаране. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспаса".

"Мужчина прогуливался на надувном катамаране по акватории озера, и у судна заклинило руль. Владелец попытался устранить неисправность, но в результате резкого порыва ветра судно перевернулось", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 14 сентября, на озере Сенеж.

"Помощь прибыла в кратчайшие сроки", – отметили в ведомстве.

В "Мособлпожспасе" добавили, что мужчина был эвакуирован из воды и доставлен на сушу. Его катамаран спасатели также отбуксировали к берегу. От медицинской помощи спасенный отказался.

Ранее спасатели помогли выбраться из Москвы-реки полуголой женщине. Инцидент произошел в столичном районе Хамовники.

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происшествия безопасность

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