Спасатели достали из Москвы-реки полуголую женщину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Хамовниках сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки частично раздетую женщину, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Пречистенской набережной. После спасения женщину передали для осмотра медикам скорой помощи.

Ранее в районе Нагатинской поймы спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего на спор в воду. Пострадавшего подняли на борт судна и доставили на станцию.