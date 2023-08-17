Пожар в многоквартирном доме в Махачкале локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали возгорание во жилом доме в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"МЧС России локализован пожар в Дагестане", – говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления МЧС между тем рассказали, что сначала пожарные ликвидировали очаги возгорания в квартирах на третьем и четвертом этажах здания, затем их силы были переброшены на мансардный этаж.

Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 98 человек и 23 единиц техники. Из здания эвакуировали 70 жильцов, еще 15 человек спасли.

Пожар в многоквартирном доме на улице Мурадовой в поселке Семендер в Махачкале произошел утром 17 августа. Огонь охватил мансардный этаж и кровлю здания на площади 700 квадратных метров.

