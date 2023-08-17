Пожар произошел в многоквартирном доме в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Нетипичная Махачкала © | Дагестан"

Пожар произошел в жилом многоквартирном доме на улице Мурадовой в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

"По прибытии пожарных расчетов в 08:31 горение происходит на мансардном этаже и кровле дома. По информации с места пожара, площадь [возгорания] составляет около 700 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания эвакуировали 50 человек, еще 15 человек спасли. В ликвидации возгорания задействованы восемь единиц техники.

На днях, 14 августа, в Махачкале произошел взрыв в автосервисе. Возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате ЧП погибли 35 человек, еще 84 человека пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.



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