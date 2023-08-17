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12:10

Происшествия

Пожар на территории завода "Красный Октябрь" произошел в Волгограде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Трансформаторное масло загорелось на территории завода "Красный Октябрь" в Краснооктябрьском районе Волгограда на площади 50 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 09:08 по московскому времени. Как позднее сообщил начальник местного ГУ МЧС Николай Любавин, объем горящего масляного трансформатора составлял 15 тонн масла.

Он добавил, что при тушении использовалась подача пены. Пожар полностью ликвидировали в 10:50 по московскому времени.

По предварительной информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее пожар произошел на строящейся ледовой арене в центре Екатеринбурга на улице Степана Разина. С территории эвакуировались 200 человек.

До этого огонь вспыхнул в двух частных домах в ТиНАО. В результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.

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