СК возбудил два дела после артиллерийских обстрелов в Донбассе

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Следственный комитет возбудил два уголовных дела после артиллерийских обстрелов в Донбассе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В результате обстрела были ранены двое мирных жителей.

В СК отметили, что 5 августа военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины открыли прицельный огонь из тяжелой артиллерии по гражданской инфраструктуре в Горловке. В результате был травмирован 39-летний житель.

14 августа военнослужащие ВСУ обстреляли село Коминтерново. В результате мирная жительница получила осколочное ранение.

Отмечается, что СК регулярно возбуждает уголовные дела после обстрелов в Донбассе.