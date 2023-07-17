ГУР Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал SHOT

Представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать произошедшее на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что, отвечая на вопросы украинских СМИ, Юсов процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который заявлял, что Крымский мост – "лишняя" конструкция.

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины (СБУ), спецслужба и украинские военно-морские силы (ВМС) могут быть причастны к чрезвычайному происшествию (ЧП).

Источники добавили, что СБУ и ВМС могли произвести атаку на Крымский мост при помощи надводных беспилотников.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал туристов и жителей полуострова выбрать другие пути для проезда в Крым, например через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Позже сообщалось, что пострадавшую девочку доставили в Темрюкскую центральную больницу, она находится в реанимации.

Отмечалось, что руководство Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю направило на место ЧП специально созданную группу, в ее состав вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, которые должны провести следственные действия.



Крымский мост закрыли из-за ЧП