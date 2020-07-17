ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Хабаровске

Видео: ФСБ РФ

ФСБ РФ обнародовала видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Хабаровске.

На кадрах видно, как оперативники вытаскивают боевика из-за руля легковушки, стоявшей во дворе дома. У задержанного изъяли охотничий нож, бутылки с зажигательной смесью и флаг международной террористической организации.

Также на видео запечатлено, как задержанный дает присягу главарям террористов, обещая бороться против кафиров и стать шахидом.

Ранее ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

В ЦОС ФСБ также отметили, что мужчина собирался после этого отправиться в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Он планировал участвовать в деятельности местных террористических группировок.

В телефоне подозреваемого была найдена переписка с обсуждением нападения и видео "присяги" лидерам боевиков.