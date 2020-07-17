В Ростове-на-Дону затопило улицы из-за сильного дождя

14:54
Фото: соцсети
Ливень затопил улицы в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.
В результате стихии пострадало множество автомобилей. Жители города делятся видео и фотографиями затопленных улиц в Сети. В частности, на одной из них запечатлен пассажирский автобус, в салон которого попала вода.
В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону сообщили, что из-за непогоды в городе приостановлена работа электрического транспорта. В компании "Донавтовокзал" отметили, что движение автобусов осуществляется по расписанию.
Замначальника главного управления МЧС по Ростовской области Александр Дегтярев заявил, что на участках подтопления работают пожарно-спасательные расчеты и аварийные бригады коммунальных служб. В ликвидации последствий непогоды участвуют 30 единиц техники и около 100 человек личного состава.
"В результате в зоне подтопления находятся частные жилые дома, а также шесть социально значимых объектов", – отметил Дегтярев.
В энергетической компании "Россети Юг" отметили, что энергетики работают в режиме повышенной готовности.
"К оперативно-восстановительным работам в случае необходимости готовы 237 бригад в составе 1416 человек и 505 единиц техники. Также готовы 82 резервных источника электроснабжения мощностью 4854 кВт", – сообщили в компании.
Ранее подтопления после сильных дождей образовались в Подмосковье. Всего в регионе было подтоплено 238 дачных участков, 64 дома и пять участков дороги. В частности, дорогу размыло в Можайском городском округе.
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