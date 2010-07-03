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19:02

Неизвестный выстрелил в мужчину у метро "Коломенская" и скрылся

происшествия криминал

19:02

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Фото: depositphotos/Emevil

У станции метро "Коломенская" неизвестный выстрелил в мужчину и затем скрылся, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Подозреваемый пока не найден. Он уехал по Каширскому шоссе в сторону области на автомобиле Volkswagen Polo с владимирскими номерами.

Полиция ввела план "Перехват", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. Пострадавшего мужчину госпитализировали, добавили в ведомстве.

16 июля в одном из жилых домов на юго-востоке Москвы мужчина в ходе бытового конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия и сбежал с места происшествия. Как рассказал источник в правоохранительных органах, ссора произошла из-за того, что "мужчины не смогли поделить женщину".

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происшествия криминал

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