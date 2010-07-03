Мужчина выстрелил в оппонента из-за женщины на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в ходе бытового конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия в одном из жилых домов на юго-востоке Москвы.

Пострадавший отправлен в медицинское учреждение, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка полиции.

Инцидент произошел в районе Кузьминки на улице Юных Ленинцев, дом 121, корпус 5. Стрелявший скрылся с места происшествия.

По словам источника в правоохранительных органах, конфликт произошел вследствие того, что "мужчины не смогли поделить женщину".

6 июля мужчина обстрелял двух девушек из травматического оружия после отказа в знакомстве на западе Москвы.