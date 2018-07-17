В Тульской области задержали подозреваемых в экстремизме

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В Тульской области задержали нескольких человек, подозреваемых в экстремизме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как пишет РИА Новости, задержания прошли в Суворовском районе Тульской области. Во время обысков сотрудники СК обнаружили у задержанных запрещенную литературу.

Отмечается, что члены организации распространяли видео в интернете. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".