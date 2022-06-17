Экс-главу "Росвооружения" Огарева нашли мертвым – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывший генеральный директор компании "Росвооружение" Алексей Огарев был обнаружен мертвым в доме в коттеджном поселке в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Тело Алексея Огарева вчера было обнаружено в доме в коттеджном поселке "Балатон" днем в четверг. Предварительно, смерть не криминальная", – рассказал он.

По его словам, точная причина смерти Огарева в настоящее время не установлена.

В областном главке Следственного комитета РФ, в свою очередь, официально подтвердили, что в одном из домов в коттеджном поселке в Одинцовском районе Подмосковья было обнаружено тело 64-летнего мужчины. При этом его личность в ведомстве не раскрыли.

"По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы", – заявили в СК.

Там добавили, что по факту смерти мужчины была организована доследственная проверка.

Алексей Огарев возглавлял компанию "Росвооружение" в 1999–2000 годах. Позднее она была объединена с ФГУП "Промэкспорт" и преобразована в "Рособоронэкспорт". В настоящее время компания является единственным в РФ экспортером отечественного оружия и боевой техники.

Ранее следователи организовали проверку по факту смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина. Тело мужчины было найдено в деревне Ульянково Мытищинского городского округа. За городом он прожил несколько дней вместе с личной охраной.