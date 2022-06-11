Экс-депутат от ЛДПР Мамонов найден мертвым в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Мамонова нашли мертвым в квартире на Садово-Кудринской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Мамонов был депутатом ГД третьего созыва, входил в комитет по энергетике, транспорту и связи.

Ранее следователи организовали проверку по факту смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина. Тело мужчины было найдено в деревне Ульянково Мытищинского городского округа. За городом он прожил несколько дней вместе с личной охраной.

