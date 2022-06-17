Причиной падения самолета Су-25 ВКС РФ стала техническая неисправность

Видео: телеграм-канал SHOT

Самолет Су-25 ВКС России мог потерпеть крушение в Белгородской области из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", – цитирует сообщение ЗВО "Интерфакс".

В пресс-службе уточнили, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

ЧП случилось в Корочанском районе Белгородской области 17 июня. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

В результате происшествия летчик выжил, успев катапультироваться. Он был эвакуирован на аэродром поисково-спасательной службой. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.