После инцидента во временном лагере в Дагестане возбуждено дело

10:44
Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев
Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное дело после инцидента во временном лагере в республике, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело расследуется по статьям "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти" и "Умышленное повреждение чужого имущества".
По версии следствия, 15 июня около 400 граждан Азербайджана, недовольных организацией их пропуска в республику, покинуло места временного расположения, расположенного в Дербентском районе.
Они вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть автомобильное движение. Граждане Азербайджана оказали неповиновение полицейским и забросали их камнями и другими предметами, тем самым применив в отношении представителей власти насилие, опасное для жизни и здоровья.
Пострадали девять правоохранителей, повреждены пять служебных машин. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.
По подозрению в совершении этих преступлений задержаны 10 человек. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и установливает других причастных к преступлению лиц.
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана построили два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом. В нем разместились те, кто не смог покинуть Россию до закрытия границ. Сейчас там находится около 800 человек.
15 июня Владимир Путин продлил до 15 сентября временные меры по урегулированию правового положения иностранцев в России. В частности, это касается приостановления течения срока пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства.
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