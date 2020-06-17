В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на банк

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Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на отделение банка, сообщает портал "МВД Медиа". Возбуждено уголовное дело.

Задержанным является 43-летнего житель Подольска. Отмечается, что злоумышленник в медицинской маске и очках зашел в помещение финансовой организации с предметом, похожим на пистолет.

Затем мужчина схватил сотрудницу и, угрожая ей, потребовал открыть кассу. Женщина сказала, что у нее нет ключей от кассового помещения, после чего нападавший отпустил потерпевшую и скрылся.

Подозреваемого задержали на следующий день. При досмотре у него обнаружили коробку с запиской, в которой содержались угрозы применения взрывного устройства. Также был изъят травматический пистолет.

Ранее в Зеленограде задержали женщину, подозреваемую в угоне автомобиля такси. При этом за руль она села в состоянии алкогольного опьянения, после чего попала в аварию.