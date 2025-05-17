Бастрыкин поручил провести проверку в связи со смертью 4-летнего ребенка в Египте

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился провести доследственную проверку и подготовить доклад о гибели 4-летнего ребенка в отеле Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Соответствующие задачи возложены на руководителя СУ по Ярославской области Александра Бессмельцева.

Трагедия произошла 6 мая в отеле в египетской Хургаде. Ребенок залез на неогороженный фонтан, примыкающий к ресепшену. Когда отец позвал мальчика, тот начал спускаться с противоположной стороны, где оказалось открытое пространство 6 метров высотой. От тяжелых травм несовершеннолетний скончался.

Тогда семья обратилась в СК РФ. Юрист считает, что в отеле были явные нарушения требований безопасности. Не должно быть таких мест, где нет никаких ограждений. По его словам, мог упасть даже взрослый человек.

После гибели ребенка родители вернулись в РФ со своим вторым сыном, а тело погибшего было доставлено в Ярославль 15 мая, похороны назначены на 16-е число.