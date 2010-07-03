Число спасенных при пожаре в доме на севере Москвы выросло до 15

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Пожар произошел в жилом доме на севере столицы. При тушении спасены 15 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

В 18:52 ЧП локализовали, в 19:24 ликвидировали. Выяснилось, что в квартире на улице Немчинова горели личные вещи и мебель на площади 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал, отравившись угарным газом. В подъезде наблюдалось плотное задымление с пятого по девятый этаж, люди не могли выйти сами.