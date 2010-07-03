Квартира загорелась в высотном доме на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар случился в квартире на третьем этаже высотного дома на севере столицы, передает ТАСС.

Возгорание произошло по адресу: улица Немчинова, дом 10. Внутри помещения находятся люди, которые просят о помощи.

В подъезде наблюдается плотное задымление с пятого по девятый этаж, люди не могут выйти сами. На место прибыли десять пожарных расчетов.