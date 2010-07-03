Названа причина задымления в подвале РУДН

Фото: vk.com/pochti_otchislen

Задымление в подвале здания главного корпуса Российского университета дружбы народов случилось из-за ремонта, сообщает сайт вуза.

Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Объявленная эвакуация прошла в штатном режиме.

Ранее стало известно о задымлении, из-за которого на улицу вывели около 1,5 тысячи человек. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание площадью пять квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших.