Один человек пострадал при пожаре в квартире на севере Москвы

Один человек пострадал при пожаре в квартире на севере столицы, передает ТАСС.
ЧП произошло в 12-этажном доме по адресу улица Немчинова, дом 10. Сейчас возгорание локализовано. Известно об одном пострадавшем, отравившемся угарным газом. На месте работают десять пожарных расчетов.
Ранее сообщалось, что внутри помещения находятся люди, которые просят о помощи. В подъезде наблюдалось плотное задымление с пятого по девятый этаж, люди не могут выйти сами.
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