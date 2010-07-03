СК проверит информацию о травмировании девочки в столичном игровом центре

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проверят публикации о травмировании 10-летней девочки в московском развлекательном центре. Как утверждают СМИ, никто из сотрудников детского клуба не оказал ребенку первую помощь, сообщает сайт СК по столице.

Отмечается, что во время игры девочка ударилась головой и рукой. Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

