СК проверит факт отравления детей на конкурсе в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Следователи проводят проверку по факту массового отравления во время детского танцевального конкурса в оздоровительном комплексе "Клязьма". Об этом ТАСС рассказала представитель ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий.
Она отметила, что в настоящий момент правоохранители уточняют число людей, обратившихся за медицинской помощью.
Танцевальный конкурс в спорткомплексе "Клязьма" прошел в субботу, 30 марта. Врачи осмотрели 49 человек, в том числе 41 ребенка.
Двоих детей доставили в детское инфекционное отделение ЦРБ в Мытищах. У них диагностировали острый гастроэнтерит. Им была оказана необходимая помощь, после чего дети покинули медучреждение.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить орган по контролю за качеством еды в школьных столовых – Школпитнадзор. В его задачи будет входить проверка компаний, получивших тендеры на поставку продуктов в школы.
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