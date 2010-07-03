СК проверит факт отравления детей на конкурсе в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следователи проводят проверку по факту массового отравления во время детского танцевального конкурса в оздоровительном комплексе "Клязьма". Об этом ТАСС рассказала представитель ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий.

Она отметила, что в настоящий момент правоохранители уточняют число людей, обратившихся за медицинской помощью.

Танцевальный конкурс в спорткомплексе "Клязьма" прошел в субботу, 30 марта. Врачи осмотрели 49 человек, в том числе 41 ребенка.

Двоих детей доставили в детское инфекционное отделение ЦРБ в Мытищах. У них диагностировали острый гастроэнтерит. Им была оказана необходимая помощь, после чего дети покинули медучреждение.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить орган по контролю за качеством еды в школьных столовых – Школпитнадзор. В его задачи будет входить проверка компаний, получивших тендеры на поставку продуктов в школы.

