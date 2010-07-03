В России планируют создать Школпитнадзор

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить орган по контролю за качеством еды в школьных столовых – Школпитнадзор, сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение, направленное министру просвещения Ольге Васильевой.
Чернышев отмечает, что питание в школьных столовых часто вызывает много претензий. Кроме того, существует опасность, что некачественная еда может привести к отравлению.
"Представители Школпитнадзора смогут проводить без предварительных разрешений проверки деятельности компаний, выигравших тендеры на поставку продуктов, проверять качество продукции на предприятиях детского питания и в школьных столовых", – говорится в обращении Чернышова.
Он отметил, что проверять будут не только санитарно-эпидемиологическое состояние продуктов питания, но количество еды, которые ребенок получает за обедом.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее сообщила, что в России запустят общественный мониторинг школьного питания. По ее словам, в последнее время качество питания в школах снизилось. При этом контроль, в том числе со стороны родителей, почти не работает.
Тема школьной еды начала обсуждаться после скандала в Курганской области. Там детям подали суп с говяжьим подъязычником. На фото, которое выложили в Сеть, виден кусок мяса с неаппетитными белыми отростками в виде щупальцев.
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