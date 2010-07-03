МВД возбудило уголовное дело по факту отравления в Хасавюрте

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Уголовное дело было возбуждено после массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева.

По ее словам, следственный отдел ОМВД по городу Хасавюрт завел уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия, отметила Гариева.

По данным минздрава Дагестана, с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 104 человека, из них 90 − дети. Сейчас они проходят лечение в инфекционном стационаре Хасавюртовской центральной городской больницы. Врачи оценивают их состояние преимущественно как легкой степени тяжести.

Проверку также проводят прокуратура Дагестана и Роспотребнадзор.

Ранее стало известно об отравлении нескольких десятков человек в дагестанском Хасавюрте. В связи с этим горожан призвали употреблять только кипяченую воду, а также тщательно мыть руки, фрукты и овощи. Источник загрязнения воды устанавливается.