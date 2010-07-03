Почти 90 человек госпитализировали с отравлением в Хасавюрте

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Из-за массового отравления в дагестанском Хасавюрте госпитализировали 89 человек, передает ТАСС.

Ранее региональный минздрав сообщал, что в городе зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией. В больнице находились 86 человек, в том числе 72 ребенка.

Уточняется, что все пациенты в состоянии легкой и средней степени тяжести. Как отметил представитель мэрии, тяжелых больных нет. По его словам, все госпитализированные получают необходимую помощь в полном объеме.

Специалисты призывают горожан соблюдать меры предосторожности: употреблять только кипяченую воду, чаще мыть руки, фрукты и овощи. Сейчас устанавливается источник загрязнения воды в Хасавюрте. Расследованием причин заболевания острой кишечной инфекцией занимается Роспотребнадзор.