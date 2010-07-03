Старинную икону из Исторического музея пока не нашли

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Пропавшая из хранилища Государственного исторического музея икона "Богоматерь Смоленская-Шуйская" XVI века пока не найдена. Об этом заявил директор музея Алексей Левыкин.

"Сверка в принципе закончена, но пока работы, которые мы проводим, положительного результата не дали. Сверка закончилась, идет развеска, последние надежды есть, но мы те шаги, которые мы уже сделали в свое время, написали заявление в полицию. Пока не будет положительных результатов, мы не остановимся", – сказал он Агентству "Москва".



Никаких зацепок. Исторический музей потерял икону XVI века

В учреждении после пропажи иконы организовали проверку фонда древнерусской живописи. Администрация музея поставила в известность министерство культуры и обратилась с заявлением в органы. Возбуждено уголовное дело.

